В уральском городе из горящего детсада эвакуировано более 70 человек

В уральском городе Ирбите произошел пожар в детском саду.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании в двухэтажном здании детского сада на улице Елизарова поступил сегодня утром. Автоматическая сигнализация и система оповещения позволили своевременно обнаружить пожар и организовать эвакуацию сотрудников и воспитанников, а также автоматически передать сообщение на пульт пожарной охраны. До прибытия пожарно-спасательных подразделений персоналом были эвакуированы 73 человека, из них 53 ребенка.

В тушении были задействованы 19 человек и пять единиц пожарно-спасательной техники, в течение девяти минут открытое горение было ликвидировано. Огнем был поврежден матрас на площади 3 кв.м в спальном помещении на первом этаже.

Как уточнили в МЧС, информации о пострадавших не поступало. По информации пожарных дознавателей, наиболее вероятной причиной ЧП стал аварийный режим работы электрообогревателя.