Докапитализация Россельхозбанка ударит по аграриям и сельскому хозяйству

Сегодня в СМИ появилась информация о необходимости докапитализации Россельхозбанка (РСХБ) минимум на 40 млрд руб. Получить эту сумму банк должен до конца года. Способы предоставления капитала сейчас обсуждаются, однако аграрии высказывают опасения, что спасать проблемный банк государство будет за счет урезания финансирования значимых федеральных программ, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам президента ассоциации "Росспецмаш", основателя МЭФ Константина Бабкина, финансирование программы 1432 по поддержке отечественного сельхозмашиностроения, которую эксперты предлагали распространить на другие отрасли как эффективную, прозрачную и приносящую кратный налоговый возврат в казну, будет существенно урезано. В этом году на финансирование программы было выделено 15 млрд руб., а на следующий год - только 2 млрд руб.

"Видимо, часть денег пойдет на докапитализацию РСХБ. В принципе, это укладывается в политику правительства. Поддержка банкиров - это у нас святое. В прошлом году на поддержку банков было направлено полтора триллиона, что во много раз больше, чем на поддержку сельского хозяйства. Но, сейчас, видимо, эта тенденция усиливается. Программы, которые доказали свою эффективность для сельского хозяйства и для машиностроения урезаются. А все деньги направляются в банковский сектор. Все это негативно скажется на развитии сельхозмашиностроения", - сообщил Константин Бабкин.

По словам основателя МЭФ, машиностроение в России существенно отстает от развитых стран и по технологическому уровню, и по доле рынка, и по объему производства. Доля российской техники на отечественном рынке составляет всего лишь 54%, в то время как в развитых странах - Америке или Германии используется как минимум 80% собственной сельхозтехники. Оставляет желать лучшего и рост экспорта производимой продукции. По словам эксперта, желательный минимум экспорта российской сельхозтехники составляет 40-50%.

Константин Бабкин отметил, что четыре года сельхозмашиностроение развивалось, каждый год на рынке представляли новую модель комбайна и сотни других наименований сельхозмашин. Теперь, если поддержка будет урезана в семь раз, то падение рынка сельхозмашиностроения составит 30-40%, и фактически, сельхозмашиностроение будет на грани уничтожения.

"Это значит, что нам придется не в развитие деньги вкладывать, а в сокращение производства, увольнение сотрудников, выплату выходных пособий. Медленнее будут обновляться заводы, а, следовательно и в сельском хозяйстве старые машины на новые будут менять гораздо реже. Произойдет очередное проседание по объему производства в сельском хозяйстве. Все это выльется в сокращение экономики, сокращение налоговых поступлений, рост бедности", - сообщил президент ассоциации "Росспецмаш".

Аграрии намерены добиваться сохранения объема финансирования.

Отметим, что Россельхозбанк был основан в 2000 г. и является основным кредитором сельского хозяйства. 100% банка принадлежит государству и, по данным Центробанка, РСХБ занимает четвертое место среди российских банков.

Помощь банку оказывается на регулярной основе. В ноябре 2013 г. министр финансов Антон Силуанов предлагал больше не предоставлять деньги РСХБ. По данным "Ведомостей", докапитализация банка на 30 млрд руб. из-за "плохих" активов должна была стать последней. Однако в последствии вопрос докапитализации поднимался в 2014, 2015, 2016 и 2017 г.

Отметим, что на новость о докапитализации проблемного государственного банка уже отреагировали представители общественной организации "Союз вкладчиков России", созданной после того, как Центробанк лишил лицензии банк "Югра".

Лидер вкладчиков банка "Югра" Николай Николаев в разговоре с корреспондентом Накануне.RU назвал РСХБ "абсолютной дырой, которую все время затыкают деньгами".

"Банк неэффективный. Возможно, там какой-то серьезный административный ресурс. При обычных условиях, стандартном подходе Центрального банка к коммерческому банку, РСХБ давно бы уже был признан банкротом и мы давно его лоты должны рассматривать на торгах. Однако, ввиду придуманного Центробанком термина "системы значимости", этот банк, конечно же, всегда будут "тушить" деньгами. Но эти деньги растворяются там. Судя по всему, это еще одна очень серьезная коррупционная схема в рамках российского бюджета и той политики, которую проводит Центральный банк. Поэтому туда постоянно вливают средства. Лучше бы вкладчиков "Югры"туда передали и влили бы живых 16 млрд руб., которых недостает, настоящих людей, деньги которым принадлежат по праву и по закону. Это было бы честно и справедливо", - заявил Николай Николаев.

Напомним, акционеры банка "Югра" заявляли о готовности санировать "Югру" за счет собственных средств и просили для этого вернуть лицензию. Но в ЦБ не одобрили план спасения банка.