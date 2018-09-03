03 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Выбор редакции. Как прощались с Захарченко

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

экономика Пермский край

Сергей Черезов возглавил две пермские компании в структуре "Газпрома"

Генеральным директором компании ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" назначен Сергей Черезов. Он сменил на этом посту Николая Благова, полномочия которого истекли 31 августа.

Кандидатура утверждена решением совета директоров общества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании. Одновременно с руководством региональной компанией по реализации газа Сергей Черезов возглавил "Газпром газораспределение Пермь".

Новый руководитель представлен коллективам газовых компаний и приступил к работе с сегодняшнего дня.

Сергей Черезов работает в газовой отрасли с 1987 г. Ранее занимал должность гендиректора газораспределительной организации "Уралгазсервис" (сейчас – АО "Газпром газораспределение Пермь"). Работал заместителем гендиректора "Газпром межрегионгаз Пермь" по реализации газа. В последние годы возглавлял "Газпром межрегионгаз Смоленск" и "Газпром газораспределение Смоленск".

Светлана Борей


Теги: Сергей Черезов, Газпром межрегионгаз Пермь,



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сергей Черезов возглавил две пермские компании в структуре "Газпрома"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *


Экспертное мнение


Голосование

Как вы восприняли выступление Путина по пенсионному возрасту?

Результаты 837

Мнения из сети


Наши спецпроекты