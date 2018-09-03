Сергей Черезов возглавил две пермские компании в структуре "Газпрома"

Генеральным директором компании ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" назначен Сергей Черезов. Он сменил на этом посту Николая Благова, полномочия которого истекли 31 августа.

Кандидатура утверждена решением совета директоров общества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании. Одновременно с руководством региональной компанией по реализации газа Сергей Черезов возглавил "Газпром газораспределение Пермь".

Новый руководитель представлен коллективам газовых компаний и приступил к работе с сегодняшнего дня.

Сергей Черезов работает в газовой отрасли с 1987 г. Ранее занимал должность гендиректора газораспределительной организации "Уралгазсервис" (сейчас – АО "Газпром газораспределение Пермь"). Работал заместителем гендиректора "Газпром межрегионгаз Пермь" по реализации газа. В последние годы возглавлял "Газпром межрегионгаз Смоленск" и "Газпром газораспределение Смоленск".

Светлана Борей