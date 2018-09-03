В МВД заинтересовались деятельностью двух свердловских чиновников

В Екатеринбурге отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД города начал проверку деятельности двух свердловских чиновников, сообщает veved.ru.

Речь идет об Олеге Кагилеве, который занимал пост руководителя Управления капитального строительства Свердловской области (в конце августа отстранен от должности по решению губернатора Евгения Куйвашева). По мнению оперативников ОЭБиПК, в действиях чиновника формально усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Аналогичный состав преступления формально усматривается и в действиях и директора Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия "Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья" Виктора Карташева.

В издании отмечают, что начало проверки связано с публикацией, в которой рассказывается о деятельности чиновников на посту возглавляемых ими учреждений и контрактах, заключаемых указанными предприятиями. В антикоррупционном подразделении екатеринбургского УМВД посчитали, что, предположительно, контакты могли быть заключены с использованием Кагилевым и Карташевым своих служебных полномочий вопреки интересам службы.

В настоящее время проверки проводятся и по линии других силовых и надзорных ведомств.