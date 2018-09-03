В Санкт-Петербурге перед судом предстанет заказчик убийства сотрудника УФСИН, совершенного в 2017 году

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела об убийстве сотрудника УФСИН, фигурантом которого является замначальника ведомства Сергей Моисеенко, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Следствие отмечает, что в конце 2016 года Моисеенко заказал убийство своего коллеги-подчиненного, занимавшего пост начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства. Таким образом он хотел скрыть преступления коррупционного характера. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемый обратился с этим предложением к исполнителю убийства - Сабиру Садыкову, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Орудие убийства - пистолет Макарова с глушителем - он приобрел у Игоря Захарова, также проходящего в качестве обвиняемого по делу.

Напомним, преступление было совершено 2 марта 2017 года - Садыков позвал потерпевшего на личную встречу. Он припарковал автомобиль на обочине трассы во Всеволожском районе Ленинградской области, где выстрелил в жертву не менее 7 раз. "Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученных ранений 7 марта 2017 года", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, исполнитель убийства был задержан 5 марта, на тот момент его действия квалифицировали еще как "покушение на убийство".