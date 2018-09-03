На челябинского застройщика завели уголовное дело за мошенничество с деньгами дольщиков

В Челябинске прокуратура выявила признаки нецелевого расходования средств дольщиков строительной компанией "Возрождение". Возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры.

ООО "Возрождение" возводит два многоквартирных дома в Ленинском районе. Для строительства были привлечены средства 77 дольщиков.

"Выявлены признаки нецелевого расходования денежных средств, привлеченных для строительства многоквартирных домов. На основании материалов прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.