Лавров анонсировал встречу Путина и Пашиняна

Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна планируется в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее преследование новыми властями Армении своих предшественников впервые вызвало критику со стороны России. 27 июля суд в Ереване арестовал бывшего президента страны Роберта Кочаряна по обвинению в свержении конституционного строя.

Лавров заявлял, что ситуация в закавказской республике вызывает озабоченность у Москвы. Он отметил, что действия Еревана идут вразрез с недавними заявлениями, и выразил уверенность, что ситуация сможет вернуться в конструктивное русло.

Сегодня Лавров отметил, что Москве "важно услышать, как новый лидер Армении оценивает перспективы развития ситуации в его стране".

"Нам небезразлично, как в этой ситуации выглядят обязательства республики перед Организацией договора о коллективной безопасности", - цитирует ТАСС главу внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что РФ обеспокоена ситуацией в Армении на фоне арестов по событиям десятилетней давности, однако признает, что это является внутренним делом республики.