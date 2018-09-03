03 Сентября 2018
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Против мужчины, стрелявшего из окна квартиры в Петербурге, возбудили дело о хулиганстве

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, стрелявшего из окна своей квартиры. Пока он отпущен под подписку о невыезде.

Напомним, ранее полицейскими был задержан житель города, подозреваемый в стрельбе на улице Костюшко. У мужчины изъяли ружье.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате стрельбы пострадавших нет, материальный ущерб не причинен. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). 44-летнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.


Теги: стрельба, дело, Петербург



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Против мужчины, стрелявшего из окна квартиры в Петербурге, возбудили дело о хулиганстве

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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.09.2018 03:40 Мск В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в стрельбе из окна дома

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