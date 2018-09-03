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политика Ханты-Мансийский АО - Югра

На пост главы депспорта Югры претендуют девять человек

Ко второму этапу отбора кандидатов на пост директора департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа допущены девять соискателей. Им предстоит пройти экспертную оценку, а также теледебаты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре правительства Югры, в следующий этап допущены девять из 16 кандидатов. У семерых документы не соответствовали требованиям или были предоставлены не в полном объеме. Первую часть отбора прошли: В их числе Сергей Артамонов, Михаил Вторушин, Кирилл Гнилицкий, Софья Конух, Игорь Крутько, Олег Матюшко, Алексей Никандров, Виктория Прошкина, Олег Третьяк.

Следующий этап - оценка личностного и профессионального потенциала претендентов, затем состоится конференция с участием представителей профессионального сообщества и общественности.

Финальным испытанием станут теледебаты. На них кандидаты представят свое видение работы в должности главы депспорта.

Напомним, экс-директор департамента физической культуры и спорта Югры Игорь Губкин покинул пост по собственному желанию в начале августа. Исполняющей обязанности стала его зам, Софья Конух.


Теги: Сергей Артамонов, Михаил Вторушин, Кирилл Гнилицкий, Софья Конух, Игорь Крутько, Олег Матюшко, Алексей Никандров, Виктория Прошкина, Олег Третьяк



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На пост главы депспорта Югры претендуют девять человек

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