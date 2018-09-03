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экономика В России

Лавров допустил возможность несимметричного ответа на санкции по "делу Скрипалей"

Москва не оставит без ответа санкции США, введенные против России из-за "дела Скрипалей", однако он необязательно будет симметричным, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
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По его словам, симметричный ответ - не всегда оптимальный способ действий, передает РИА Новости.

При этом Лавров назвал обвинения против России по "делу Скрипалей" мнимыми.

Напомним, американские санкции вступили в силу 27 августа. Они ограничивают взаимодействие Москвы и Вашингтона гуманитарной помощью и поставками продовольствия.

В Совфеде заявляли, что, если Россия решит принять ответные меры на новый пакет санкций США, ограничения могут затронуть поставок ракетных двигателей.

Однако в МИД РФ назвали такие меры "выстрелом в ногу".


Теги: сергей лавров, сша, санкции



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Лавров допустил возможность несимметричного ответа на санкции по "делу Скрипалей"

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