03 Сентября 2018
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общество Челябинская область

Борис Дубровский оценил ход проведения уборки урожая в Челябинской области

Челябинская область готова собрать 2 млн тонн зерновых. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский по итогам визита в Троицкий район, где оценил ход проведения уборки урожая и осмотрел сельскохозяйственную технику, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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"В начале сезона обеспечили хороший задел: увеличили площадь посевов, расширили клин высокомаржинальных масличных культур. В полном объеме были доведены до сельхозпроизводителей средства государственной поддержки. На постоянном контроле находятся цены на ГСМ, своевременно созданы запасы топлива для уборочной кампании, есть вся необходимая техника. Весной из-за холодов пришлось отложить начало полевых работ примерно на десять дней. Челябинская область находится в зоне рискованного земледелия, и это не мешало нам собирать в удачные годы по 2 млн и более тонн зерновых", - отметил губернатор.

Борис Дубровский осмотрел сортоучасток и ознакомился с сельхозтехникой.

В этом году посевная площадь в регионе составила 1 тыс. 913,3 тысяч га. В ходе уборочной кампании в регионе предстоит убрать 1 млн 726 тысяч гектаров яровых и озимых культур.

В настоящий момент обмолочено 135 тысяч га (10%) уборочной площади, намолочено 188 тысяч тонн зерна. Идёт уборка серых и озимых хлебов. Урожайность в весе после доработки составляет 13,9 центнера с гектара. Прогнозируемый валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в текущем году составляет 1 млн 744 тысяч тонн.

предприятиям рекомендовали обратить внимание на засыпку семенного фонда под урожай 2019 года и подготовку сушильного оборудования.

В этом году в уборке будут участвовать более 3 тысяч комбайнов и уборочных машин. Планируется приобрести еще более 500 единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму около 2 млрд рублей.


Теги: уборочная кампания, Борис Дубровский, сельское хозяйство, зерно,



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Борис Дубровский оценил ход проведения уборки урожая в Челябинской области

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