Главу полиции Радужного судят за дачу взятки чекисту

Утверждено обвинение по делу начальника ОМВД по Радужному Александра Валюхова: ему вменяют дачу взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

В случае обвинительного приговора он будет уволен из полиции. Пока он отстранен от должности.

Напомним, по версии следствия, в марте и апреле 2017 г. Валюхов передал сотруднику ФСБ взятку в 200 тыс. руб. за информацию о планируемых мероприятиях по предотвращению кражи углеводородного сырья. Высокопоставленного силовика при получении незаконного вознаграждения "взяли" полицейские и чекисты.