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Главу полиции Радужного судят за дачу взятки чекисту

Утверждено обвинение по делу начальника ОМВД по Радужному Александра Валюхова: ему вменяют дачу взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.
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Напомним, по версии следствия, в марте и апреле 2017 г. Валюхов передал сотруднику ФСБ взятку в 200 тыс. руб. за информацию о планируемых мероприятиях по предотвращению кражи углеводородного сырья. Высокопоставленного силовика при получении незаконного вознаграждения "взяли" полицейские и чекисты.

Начальник ОМВД по Радужному Александр Валюхов(2018)|Фото: 86.мвд.рф


Теги: Александр Валюхов, дача взятки, уголовное дело, РУ ФСБ по Тюменской области



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Главу полиции Радужного судят за дачу взятки чекисту

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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.04.2017 08:54 Мск Начальник полиции Радужного задержан при даче взятки

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