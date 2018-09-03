03 Сентября 2018
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"Победа" повысит минимальный тариф на провоз багажа до 10 кг из-за требований московского УФАС

Специальный промотариф на багаж рейсов авиакомпании "Победа" отменен после предупреждения московского УФАС о навязывании потребителям невыгодных условий провоза багажа, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя компании.

Авиаперевозчик объяснил, что тариф в 499 рублей для багажа до 10 кг был введен для мотивации онлайн-клиентов компании. "Тариф был доступен только на сайте авиакомпании и на ограниченное количество мест багажа по специальной цене. При оформлении услуги в агентствах и аэропортах провоз 10 кг багажа на рейсах "Победы" стоит 1 тысячу рублей", - отметил собеседник агентства.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее московское УФАС выявило признаки навязывания потребителям невыгодных условий провоза багажа со стороны авиаперевозчика "Победа". В ведомстве заявили, что такие действия "ущемляют неопределенный круг лиц и создают сложности для покупателей в бронировании".

Минимальный тариф на провоз багажа до 10 кг увеличится с 4 сентября 2018 года из-за требований столичного управления ФАС и составит 777 рублей. Как отметили в "Победе", такая мера вынужденная из-за требований снять ограничение на количество мест багажа по промотарифу на рейс.


Теги: уфас, москва, победа, тариф



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"Победа" повысит минимальный тариф на провоз багажа до 10 кг из-за требований московского УФАС

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