"Антиуранщики" против Фролова. В суде пожаловались на регламент курганской облдумы

В Курганском городском суде 3 сентября прошло очередное заседание по иску курганского коммуниста Сергея Еремина к председателю Курганской областной думы Дмитрию Фролову о защите чести и достоинства, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем иске Еремин заявил, что председатель зауральской думы представил общественности и СМИ ложную информацию по итогам заседания регионального парламента, на котором депутаты высказались за невозможность проведения народного референдума по вопросу о добыче урана в регионе - это заседание проходило 16 мая этого года. В этот же день зауральские коммунисты провели пикет горкома КПРФ - люди вышли выразить свою гражданскую позицию, выступая против разработки Добровольного месторождения. Активисты заявили, что собрали более 10 тыс. подписей зауральцев-противников добычи.

В этот раз в суд был приглашен свидетель - депутат курганской облдумы Василий Кислицын, который является первым секретарем обкома КПРФ. По его словам, Фролов якобы периодически нарушает регламент облдумы, "протаскивая" в самый последний момент те или иные вопросы на обсуждение парламента и принятие депутатами.

"Есть регламент облдумы, по которому готовится любое заседание парламента или заседания комитетов. На 16 мая пленарного заседания не планировалось, это было внеочередное заседание. Обычно за несколько дней нам сбрасывают по электронной почте повестку, на этот раз повестка тоже была сброшена дня за три, в повестке этого вопроса не было", - сообщил на суде Кислицын.

По его словам, "в деятельности Фролова такое - уже не первый случай, когда в последний момент вносится вопрос, который ранее не входил в запланированную повестку заседания".

По вопросу о референдуме депутата удивило, что заседание облдумы проводилось в отсутствие инициаторов плебисциты, и их даже не проинформировали. "Фролов заявил, что заседание открытое. Но извините, если оно открытое, то вы пригласите, а в списках приглашенных были совершенно другие лица", - добавил Кислицын.

В тот день 16 мая Дмитрий Фролов сказал, говоря об инициаторах референдума: "Мы ждали, что они придут, и даже отправили вниз специального человека". Именно эта фраза вызвала у Сергея Еремина негодование и желание обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства. Выступая в суде, Еремин отметил, что на заседание думы их никто не приглашал: не было никаких уведомлений ни в письменном виде, ни в устном, ни в электронной форме. Представитель ответчика - юрист областной думы Андрей Хисматуллин, выступая в суде, объяснил, что в тот день пресс-служба областной думы не вела аудиозапись речи Фролова - ее вели представители СМИ. По словам Хисматуллина, слова Фролова могли просто неверно отразить и напечатать на страницах изданий совсем с другим смыслом.

"Все эти сведения никоим образом не порочат репутацию истца. Одно из СМИ у нас все-таки делало публикацию после комитета облдумы по законодательству - и как раз там было написано, время публикации 10.57, что данный вопрос уже будет на думе рассмотрен (имеется в виду 16 мая - прим. ред.). То что касается специального человека - у нас существует аппарат думы, там есть отдел, обеспечивающий регистрацию тех лиц, которые были приглашены на заседание. И мы всегда на каждом заседании встречаем участников у входа", - объяснил участникам заседания Хисматуллин.

Юрист добавил, что позиция ответчика по-прежнему неизменна: чести и достоинству Сергея Еремина ущерба нанесено не было.

Сам Еремин в разговоре с Накануне.RU пояснил свою позицию.

"В референдуме было незаконно отказано... Я представляю попранные интересы более 10 тыс. зауральцев, поставивших свои квалифицированные подписи и, связанные с этим надежды, против этой варварской добычи", - сообщил Еремин.

Он отметил, что на территории Курганской области находятся восемь разведанных месторождений урана, из которых два уже используются компанией "Далур", а третье - Добровольное, готовится к добыче урана. "Далур" является самым успешным бизнесом в Зауралье, получая, со слов Еремина, "ежегодно по миллиарду рублей прибыли", а Зауралье удерживает первенство по онкологическим заболеваниям. По мнению Еремина, все лицензии на добычу урана в Зауралье якобы получены с нарушением ст. 42 Конституции РФ и ст. 3 Закона РФ N7 "О защите окружающей среды" без оценки воздействия на окружающую среду до начала хозяйственной деятельности.

В конце заседания судья Алексей Чекин назначил лингвистическую экспертизу текстов, опубликованных в СМИ, с целью детального изучения. После заключения эксперта станет ясно, содержалась ли в СМИ информация, порочащая репутацию Еремина. Следующее заседание назначено на 24 сентября на 13.00.