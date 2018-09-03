На Среднем Урале разваливается многоквартирный дом, построенный три года назад: ситуацией заинтересовался СКР

На Среднем Урале Следственный комитет проверяет информацию о возможных нарушениях при строительстве многоквартирного дома в городе Ревда.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, жильцы дома по улице Садовая, построенного около трех лет назад, стали жаловаться на то, что на стенах здания образовались трещины и отваливается штукатурка. Сейчас люди, проживающие в доме, беспокоятся за собственную безопасность.

Проведение доследственной проверки организовано на предмет выявления в этой ситуации возможных признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Сейчас следователем СКР проводятся опросы. Кроме этого, истребуется необходимая документация, касающаяся строительства данного дома, а также приемки и сдачи его в эксплуатацию.