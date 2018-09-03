Из пермской колонии сбежал наркосбытчик

В Прикамье ищут сбежавшего из колонии Николая Сугака, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления ФСИН.

Он родился в городе Смела Черкасской области Украины 19 декабря 1992 г. Приметы: рост – 183 см., плечи прямые, волосы длинные, черные, глаза серо-зеленые, среднего телосложения. На руке выше запястья – три шрама по 3 см, шрам над губой с левой стороны. Все, кто что-либо знает о местонахождении Сугака, может связаться с отделом розыска ГУФСИН по Пермскому краю по телефону (342) 210-02-78.

Отметим, по некоторым данным, он получил девять с половиной лет колонии строгого режима за распространение наркотиков в особо крупном размере. Отбывает наказание в ИК-12, расположенной в поселке Широковском Губахинского района края.