Иск Кумина к Собянину рассмотрят по существу в понедельник в 12.00 в Мосгорсуде

Иск кандидата в мэры Москвы Вадима Кумина к своему оппоненту Сергею Собянину о снятии его с выборов будет рассмотрен по существу сегодня в Мосгорсуде. Об этом сообщил сам Кумин.

Заседание суда назначено на 12.00 мск.

Как прокомментировал Накануне.RU Кумин, подача иска была долгом заявить о недопустимости неравномерности освещения выборов.

"Какие бы не были перспективы, это надо делать. Потому что если мы в Москве этого не сделаем, значит, любой на территориях будет делать то же самое. Как я говорю - любой бурундук. Чем дальше в глубь, тем будет наглее, хуже. Это просто наш долг сказать, что это недопустимо", - сказал он.

Также Кумин указал на то, что действующие власти "не отчитались за пять лет о проделанной работе и отказываются от дискуссий насчет будущих перспектив". "И освещают это в соотношении "1:10". Мы с этим никак не можем смириться. И нужно не после драки кулаками махать, как Навальный, а сейчас. Мы дойдем до Верховного суда, будем оказывать давление, чтобы прекратилось неравномерное освещение выборов. Иначе это нечестные, несвободные выборы. Здесь мы пройдем до конца", - заявил кандидат в мэры Москвы от КПРФ.

Исход рассмотрения иска Кумин оценивает так: "Если вдруг суд встанет на ту сторону, то есть народный суд. Люди все видят и будут голосовать по-другому".

Как подчеркнул кандидат на пост столичного градоначальника, реакция со стороны властей уже проявляется, они начинают "чинить препятствия" истцу.

"Власти уже обозначили, что нужно 1 тыс. 200 листов доказательств предоставить в нотариальном виде. Это 600 тыс. рублей, чтобы только нотариальные действия совершить. И нужно, чтобы нотариус целый день сидел и штамповал эти листы. Это требования Мосгорсуда. Но это уже смешно. Конечно, они нервничают. Мобилизуют Барщевского, который будет защищать их интересы", - добавил Кумин.

Как сообщало Накануне.RU, в иске Кумин указывает, что Собянин действует в нарушение законных интересов другого кандидата "по участию в управлении делами государства".