03 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Выбор редакции. Как прощались с Захарченко

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

политика Центральный ФО

Иск Кумина к Собянину рассмотрят по существу в понедельник в 12.00 в Мосгорсуде

Иск кандидата в мэры Москвы Вадима Кумина к своему оппоненту Сергею Собянину о снятии его с выборов будет рассмотрен по существу сегодня в Мосгорсуде. Об этом сообщил сам Кумин.

Заседание суда назначено на 12.00 мск.

Как прокомментировал Накануне.RU Кумин, подача иска была долгом заявить о недопустимости неравномерности освещения выборов.

"Какие бы не были перспективы, это надо делать. Потому что если мы в Москве этого не сделаем, значит, любой на территориях будет делать то же самое. Как я говорю - любой бурундук. Чем дальше в глубь, тем будет наглее, хуже. Это просто наш долг сказать, что это недопустимо", - сказал он.

Также Кумин указал на то, что действующие власти "не отчитались за пять лет о проделанной работе и отказываются от дискуссий насчет будущих перспектив". "И освещают это в соотношении "1:10". Мы с этим никак не можем смириться. И нужно не после драки кулаками махать, как Навальный, а сейчас. Мы дойдем до Верховного суда, будем оказывать давление, чтобы прекратилось неравномерное освещение выборов. Иначе это нечестные, несвободные выборы. Здесь мы пройдем до конца", - заявил кандидат в мэры Москвы от КПРФ.

Исход рассмотрения иска Кумин оценивает так: "Если вдруг суд встанет на ту сторону, то есть народный суд. Люди все видят и будут голосовать по-другому".

Как подчеркнул кандидат на пост столичного градоначальника, реакция со стороны властей уже проявляется, они начинают "чинить препятствия" истцу.

"Власти уже обозначили, что нужно 1 тыс. 200 листов доказательств предоставить в нотариальном виде. Это 600 тыс. рублей, чтобы только нотариальные действия совершить. И нужно, чтобы нотариус целый день сидел и штамповал эти листы. Это требования Мосгорсуда. Но это уже смешно. Конечно, они нервничают. Мобилизуют Барщевского, который будет защищать их интересы", - добавил Кумин.

Как сообщало Накануне.RU, в иске Кумин указывает, что Собянин действует в нарушение законных интересов другого кандидата "по участию в управлении делами государства".


Теги: Москва, выборы, Вадим Кумин, Сергей Собянин, Мосгорсуд, иск



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Иск Кумина к Собянину рассмотрят по существу в понедельник в 12.00 в Мосгорсуде

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.08.2018 11:59 Мск Кумин подал против Собянина иск о снятии его с выборов

Экспертное мнение


Голосование

Как вы восприняли выступление Путина по пенсионному возрасту?

Результаты 839

Мнения из сети


Наши спецпроекты