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СМИ: Утечка воздуха на МКС произошла из-за халатности сотрудника РКК "Энергия"

Разгерметизации корабля "Союз МС-09", пристыкованного в настоящее время к МКС, произошла из-за производственного брака. Об этом сообщили РИА Новости источники в ракетно-космической отрасли.
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Напомним, 30 августа на Международной космической станции произошла утечка воздуха. Специалистам удалось выявить место разгерметизации. Им оказался бытовой отсек российского пилотируемого корабля "Союз-МС", который отправился на МКС в июне.

При этом сообщалось, что микротрещина могла образоваться в результате внешнего воздействия, возможно, микрометеорита.

Ответственный за халатность установлен. Сотрудник, скорее всего, заделал трещину специальным клеем, пояснил источник, поэтому она не была обнаружена во время проверки космического корабля на герметичность перед запуском.

Позже клей подсох и был выдавлен, открыв отверстие.


Теги: мкс, утечка, ркк энергия



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СМИ: Утечка воздуха на МКС произошла из-за халатности сотрудника РКК "Энергия"

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