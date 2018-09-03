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образование Пермский край

ПГНИУ вошел в международный рейтинг лучших вузов Евразии

Пермский национальный государственный исследовательский университет (ПГНИУ) занял 61-70 место в международном рейтинге высших учебных заведений 16 стран Евразии по версии Times Higher Education. В итоговой рейтинговой таблице ПГНИУ стал единственным вузом из Перми.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПГНИУ, среди 27 российских вузов, зафиксированных в международном рейтинге Times Higher Education, ПГНИУ занимает 23-е место. При формировании рейтинга использовались тринадцать показателей, объединенных в пять ключевых направлений: образование, научные исследования, цитируемость, экономическая деятельность и международные перспективы.

"Текущую позицию Пермского университета в этом рейтинге обеспечили наши показатели по экономической деятельности - тут мы сумели обойти некоторые российские и иностранные вузы. По другим показателям мы реально оцениваем свою позицию и рассматриваем их как точки дальнейшего роста", - рассказал ректор ПГНИУ Игорь Макарихин.

Согласно рейтингу, в тройку лидеров вошли МГУ им. М.В. Ломоносова, Московский физико-технический институт и Томский политехнический университет.

"Более трети, 27 из 74 мест в рейтинге взяты российскими университетами, что делает страну самой представительной, за которой следуют Турция и Иран", - говорится на сайте World University Rankings.

Напомним, World University Rankings – ежегодный международный рейтинг британского журнала Times Higher Education. Составляется на основе данных из трех источников: статистическая информация от университетов, библиометрическая база Scopus и опрос академических экспертов. Пермский университет был впервые включен в международный рейтинг вузов World University Rankings по версии Times Higher Education в 2017 г.


Теги: ПГНИУ, рейтинг лучших вузов, Times Higher Education



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ПГНИУ вошел в международный рейтинг лучших вузов Евразии

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