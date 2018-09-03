В минстрое Пермского края назначен новый заместитель

В министерстве строительства Пермского края появился новый заместитель. Пост занял Евгений Бондарчук, в зону его ответственности входит градостроительный блок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства, указ о назначении Бондарчука подписан сегодня, 3 сентября. Ранее чиновник возглавлял центр стратегического планирования и пространственного развития Российского института градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор" Москвы. Помимо этого Евгений Бондарчук работал в комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.

Градостроительный блок ранее курировал Константин Захаров, он назначен первым заместителем министра и будет отвечать за реализацию приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье".