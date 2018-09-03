В Челябинске предприятие по производству асфальтобетонных смесей оштрафовали на 210 тысяч рублей за выбросы

В Челябинске ООО "Магистраль" оштрафовали на 210 тысяч рублей за нарушения требований законодательства об охране атмосферного воздуха, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Предприятие занимается деятельностью по производству асфальтобетонных смесей для строительства и ремонта автомобильных дорог. завод осуществляет выбросы без специального разрешения, кроме того, объекты негативного воздействия на окружающую среду не поставлены на государственный учет.

Предприятие привлекли к административной ответственности в виде штрафа, а руководителю внесено представление об устранении нарушений законодательства и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.