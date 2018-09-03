На ЕКАД столкнулись две легковушки и грузовик

На Екатеринбургской кольцевой автодороге столкнулись три автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал об аварии на 28 км ЕКАД поступил днем 2 сентября. Столкнулись два легковых автомобиля - Subaru Impreza и ВАЗ-2114, а также грузовой Renault. В результате происшествия есть пострадавший.

На место выезжало пожарно-спасательное подразделение. Все обстоятельства аварии сейчас выясняет ГИБДД.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Екатеринбурге на Уралмаше произошло серьезное ДТП с участием двух отечественных автомобилей.