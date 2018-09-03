03 Сентября 2018
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Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

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общество В России

77% россиян на референдуме голосовали бы против повышения пенсионного возраста

77% опрошенных россиян высказались бы за сохранение нынешнего возраста выхода на пенсию в случае проведения всероссийского референдума об изменении пенсионного возраста в ближайшее воскресенье.
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Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Согласно результатам, 10% проголосовали бы против. Еще 1% респондентов пришел бы на референдум, но как проголосовал бы, не знает.

7% опрошенных сообщили, что не пришли бы на такой референдум. У 3% не сформировалось четкое мнение по данной проблеме.

Кроме того, более половины (53%) опрошенных признались, что пошли бы на митинги против повышения пенсионного возраста, если бы такие акции проходили в их населенном пункте (в июле таких было 37%). Не пошли бы на протестные акции 42%, затруднились с ответом - 5%.

В августе ЦИК России одобрил формулировки вопросов для пенсионного референдума пяти различных инициативных групп.

В Мосгоризбиркоме первой получила регистрацию инициативная группа "справороссов" муниципального депутата Ильи Свиридова.Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом ЦИК и его председатель Элла Памфилова "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.


Теги: пенсионный возраст, референдум



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77% россиян на референдуме голосовали бы против повышения пенсионного возраста

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