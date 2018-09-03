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политика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область

Тысячи жителей тюменской "матрешки" уже выбрали губернатора

Тысячи жителей Тюменской области и автономных округов отдали свои голоса за губернатора юга составного субъекта еще до единого дня голосования - в "матрешке" на финишную прямую вышло досрочное голосование. Члены УИКов до 8 сентября ждут избирателей, которые не смогут посетить участки 9 сентября, а к кочевникам работники комиссий прилетают сами. В избиркомах не фиксируют подозрительного ажиотажа или резкого снижения количества "досрочников", передает корреспондент Накануне.RU.

Голосование в помещениях участковых избирательных комиссий в Ямало-Ненецком автономном округе стартовало 29 августа, члены комиссии на вертолетах прилетают в стойбища кочевников и труднодоступные пункты. На 3 сентября проголосовало порядка 10 тыс. избирателей - 66,99% от числа запланированных, рассказал председатель избирательной комиссии Ямала Андрей Гиберт.

"Мы не можем сравнивать промежуточные итоги досрочного голосования на нынешних выборах и выборах губернатора 2014 г., так как эти цифры ни о чем не говорят. У нас часто бывают проблемы с погодой, из-за чего динамика разная. Сегодня опять в одном из районов комиссия не смогла вылететь. Впереди шесть дней, будем надеяться, что выполним план, у нас обычно голосует почти 100% того количества, которое мы планируем охватить", - рассказал Накануне.RU глава комиссии.

(2018)|Фото: Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа

По данным комиссии, активность проявили жители Нового Уренгоя, Ноябрьска и Надымского района. Большинство проголосовавших - отпускники, которые уедут за пределы автономного округа. Наиболее успешно голосует Приуральский район, где выбор сделали порядка 90% жителей. В лидерах остается и Шурышкарский район, где досрочное голосование завершилось 25 августа с итогом 98,7%.

Добавим, что организация голосования в труднодоступных районах - затратное мероприятие: час работы вертолета стоит 141 тыс. руб., по плану комиссии воздушный транспорт налетает 573 часа. В целом выборы губернатора Тюменской области стоят бюджету юга 565,5 млн руб., из которых Ямал получил 152,5 млн руб.

Избиркомы Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа считают количество проголосовавших досрочно в процентах от общего количества избирателей в территории. В Югре на сегодняшний день проголосовало 1368 человек в труднодоступных и отдаленных территориях и еще 4329 избирателей отдали голоса на избирательных участках, сообщил секретарь избиркома ХМАО Салис Эбекуев. В процентном соотношении это 0,12% и 0,39% избирателей.

(2018)|Фото: Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа"

"У нас немного досрочников по сравнению с президентскими выборами, во время которых в ХМАО голосуют и жители других регионов, работающие вахтовым методом. Сегодняшний процент - обычный для выборов", - рассказал Накануне.RU Эбекуев.

В Тюменской области проголосовало 824 избирателя в труднодоступных районах и 2545 - в помещениях УИКов. Таким образом в досрочном голосовании приняли участие 0,3% от общего количества избирателей. Досочное голосование идет примерно теми же темпами, что и в прошлую кампанию, сообщил Накануне.RU председатель избиркома Тюменской области Игорь Халин.

"Наши рекомендации обычные - не выходить за 1% от общего количества избирателей. Участники досрочного голосования предъявляют документы, объясняют, почему их не будет 9 сентября", - сообщил глава комиссии.

Напомним, в выборах губернатора Тюменской области участвуют четыре кандидата: врио губернатора Тюменской области Александр Моор ("Единая Россия"), депутаты думы Тюменской области Владимир Пискайкин ("Справедливая Россия"), Артем Зайцев (ЛДПР) и Иван Левченко (КПРФ).


Теги: выборы губернатора Тюменской области, досрочное голосование, 3сентября, Александр Моор, Владимир Пискайкин, Артем Зайцев, Иван Левченко



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Тысячи жителей тюменской "матрешки" уже выбрали губернатора

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