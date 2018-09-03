Актрису Юлию Михалкову могут вернуть на выборы в думу Екатеринбурга

Снятая с выборов в Екатеринбургскую городскую думу актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова может вернуться в избирательную кампанию.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, сегодня от имени Михалковой поступила кассационная жалоба, которая после регистрации поступит одному из судей кассационной инстанции для изучения. В случае, если судья найдет подтверждения нарушений, на которые ссылается заявитель, то будет возбуждено кассационное производство - жалобу передадут на рассмотрение в президиум областного суда.

"Если нарушения не найдут своего подтверждения, то вынесут постановление об отказе передачи рассмотрения этой жалобы в президиум", - пояснила Масленникова.

Напомним, что 13 августа Ленинский районный Екатеринбурга суд отменил регистрацию актрисы на выборах в гордуму. А позднее, 24 августа, областной суд отклонил апелляцию Михалковой, оставив в силе решение районной инстанции.

Юлия Михалкова баллотируется по одномандатному избирательному округу №9 в Ленинском районе Екатеринбурга. Причиной снятия с ее предвыборной дистанции стало то, что из собранных 323 подписей 35 были признаны недействительными. В то же время для регистрации кандидата необходимо не менее 295 действительных подписей.