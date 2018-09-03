03 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Выбор редакции. Как прощались с Захарченко

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

политика Свердловская область

Актрису Юлию Михалкову могут вернуть на выборы в думу Екатеринбурга

Снятая с выборов в Екатеринбургскую городскую думу актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова может вернуться в избирательную кампанию.
Читайте также:

Юлия Михалкова, которую суд снял с выборов в гордуму...

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, сегодня от имени Михалковой поступила кассационная жалоба, которая после регистрации поступит одному из судей кассационной инстанции для изучения. В случае, если судья найдет подтверждения нарушений, на которые ссылается заявитель, то будет возбуждено кассационное производство - жалобу передадут на рассмотрение в президиум областного суда.

"Если нарушения не найдут своего подтверждения, то вынесут постановление об отказе передачи рассмотрения этой жалобы в президиум", - пояснила Масленникова.

Напомним, что 13 августа Ленинский районный Екатеринбурга суд отменил регистрацию актрисы на выборах в гордуму. А позднее, 24 августа, областной суд отклонил апелляцию Михалковой, оставив в силе решение районной инстанции.

Юлия Михалкова баллотируется по одномандатному избирательному округу №9 в Ленинском районе Екатеринбурга. Причиной снятия с ее предвыборной дистанции стало то, что из собранных 323 подписей 35 были признаны недействительными. В то же время для регистрации кандидата необходимо не менее 295 действительных подписей.


Теги: Юлия Михалкова, выборы, дума Екатеринбурга, суд



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Актрису Юлию Михалкову могут вернуть на выборы в думу Екатеринбурга

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *


Экспертное мнение


Голосование

Как вы восприняли выступление Путина по пенсионному возрасту?

Результаты 840

Мнения из сети


Наши спецпроекты