03 Сентября 2018
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общество Ханты-Мансийский АО - Югра

О нефтедобыче будущего первоклассники Мегиона узнали из подарков

Коллектив "Славнефть-Мегионнефтегаза" поздравил мегионских первоклассников с Днем знаний. Каждому из них вручили подарочный набор, благодаря которому можно узнать, что такое цифровая трансформация и почему она так важна для нефтяников.
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День нефтяника в Мегионе отметят по-семейному

Как рассказали Накануне.RU на предприятии, в набор входят изданная специально для новоиспеченных школьников книга "Мегион – город будущего" и конструктор, из которого можно собрать робота-художника.

"На пути к знаниям вам предстоит много открытий, – сказал генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко, обращаясь к первоклассникам на торжественной линейке в школе-гимназии № 5. – Чтобы помочь сделать первые шаги в этот удивительный мир, мы приготовили подарки. В каждом из них есть особенная книжка. В ней рассказывается об истории Югры, нашего города и "Мегионнефтегаза", о том, как добывается нефть. Читайте, учитесь и знайте: именно от вас зависит, каким станет Мегион в будущем".

Подарки школьникам Мегиона на день знаний(2018)|Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

Предприятие традиционно помогает внедрять цифровые технологии в образовательной сфере. Так, в 2016 году в поселке Ваховск Нижневартовского района при содействии "Мегионнефтегаза" появился школьный технопарк, где учеников знакомят с основами моделирования и проектной деятельности. А в мегионской гимназии №5 весной 2018 года открылся первый в городе поливалентный зал, предназначенный для интерактивного обучения, проведения научно-образовательных конференций и т. д. Кроме того, компания реализует ряд проектов по профессиональной ориентации школьников.


Теги: Славнефть-Мегионнефтегаз, День знаний, подакри



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О нефтедобыче будущего первоклассники Мегиона узнали из подарков

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