Бывшего первого замначальника МЧС Рязанской области судят за мошенничество с жильем

Направлено в суд уголовное дело теперь уже бывшего первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области. Его обвиняют в мошенничестве с жильем.

Как сообщили Накануне.RU в Главной военной прокуратуре, в сентябре 2010 года офицер представил в жилищную комиссию управления, заместителем председателя которой он являлся, подложные документы о, якобы, рождении двух детей. С учетом этого на состав семьи из пяти человек ему была выделена трехкомнатная квартира площадью 105,4 кв.м, то есть почти на треть больше положенного метража. Расследование показало, что в сентябре 2011 года первый замначальника МЧС оформил эту квартиру в собственность, в результате чего государству был причинен ущерб в сумме свыше 1,1 млн руб.

Следствие завершено. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Рязанский гарнизонный военный суд.