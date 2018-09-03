В Сургуте возле кафе "Погребок" произошла перестрелка

В Сургуте возле кафе "Погребок" конфликт двоих посетителей закончился стрельбой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе югорского окружного управления МВД.

По версии следствия, около 13.00 2 сентября возле кафе поссорились 24- и 31-летние мужчины. Младший ударил старшего ножом в область таза. Тот в ответ несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета. После оба скрылись с места происшествия. Известно, что 1 сентября между ними произошел еще один конфликт, в ходе которого 31-летний участник ссоры нанес травмы 24-летнему знакомому. Встретившись 2 сентября, они решили выяснить отношения.

Полицейские установили, кто именно участвовал в потасовке, и через несколько часов нашли одного из ее участников.31-летний мужчина попал под две "уголовки" – за хулиганство и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью возбуждено уголовное дело по ст.112 УК РФ. Действия младшего участника драки оценят после судебно-медицинской экспертизы.