03 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Выбор редакции. Как прощались с Захарченко

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

В Сургуте возле кафе "Погребок" произошла перестрелка

В Сургуте возле кафе "Погребок" конфликт двоих посетителей закончился стрельбой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе югорского окружного управления МВД.
Читайте также:

Двойное убийство в Югре: конфликт мог начаться из-за...

По версии следствия, около 13.00 2 сентября возле кафе поссорились 24- и 31-летние мужчины. Младший ударил старшего ножом в область таза. Тот в ответ несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета. После оба скрылись с места происшествия. Известно, что 1 сентября между ними произошел еще один конфликт, в ходе которого 31-летний участник ссоры нанес травмы 24-летнему знакомому. Встретившись 2 сентября, они решили выяснить отношения.

Полицейские установили, кто именно участвовал в потасовке, и через несколько часов нашли одного из ее участников.31-летний мужчина попал под две "уголовки" – за хулиганство и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью возбуждено уголовное дело по ст.112 УК РФ. Действия младшего участника драки оценят после судебно-медицинской экспертизы.


Теги: кафе Погребок, стрельба, ссора, уголовное дело



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Сургуте возле кафе "Погребок" произошла перестрелка

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *


Экспертное мнение


Голосование

Как вы восприняли выступление Путина по пенсионному возрасту?

Результаты 840

Мнения из сети


Наши спецпроекты