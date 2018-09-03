В Ленинградской области шестиклассница получила серьезные ожоги из-за горящего факела

В Гатчинском районе Ленинградской области (деревня Куровицы) серьезно пострадала шестиклассница.

По информации Федералпресс, причиной серьезных ожогов (50% тела) стал горящий факел. По предварительным данным – самодельный. Он упал на ковер, а затем пламя перекинулось на платье девочки.

Пострадавшая поступила в реанимационное отделение Гатчинской больницы.

В правоохранительных органах тщательно расследуются причины произошедшего.