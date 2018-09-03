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В Дзержинске под завалами нашли тела двух рабочих, погибших при взрыве на заводе

Число жертв взрыва на заводе имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области возросло до пяти.
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Тела двоих рабочих, числившихся пропавшими без вести, обнаружены при разборе завалов на месте сгоревшего цеха, передает РИА Новости.

Напомним, в пятницу на предприятии произошел взрыв в здании утилизации мин. После хлопка начался пожар, из-за чего следователине сразу смогли приступить к работе на месте ЧП.

Сообщалось о троих погибших и троих пострадавших.


Теги: дзержинск, завод имени свердлова, взрыв



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В Дзержинске под завалами нашли тела двух рабочих, погибших при взрыве на заводе

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