В Дзержинске под завалами нашли тела двух рабочих, погибших при взрыве на заводе

Число жертв взрыва на заводе имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области возросло до пяти.

Тела двоих рабочих, числившихся пропавшими без вести, обнаружены при разборе завалов на месте сгоревшего цеха, передает РИА Новости.

Напомним, в пятницу на предприятии произошел взрыв в здании утилизации мин. После хлопка начался пожар, из-за чего следователине сразу смогли приступить к работе на месте ЧП.

Сообщалось о троих погибших и троих пострадавших.