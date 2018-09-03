Свердловские ветераны МВД в рамках проекта "Единство – наша сила!" отправились в турне по Каме и Волге

В минувшие выходные из Екатеринбурга в Пермь на трех пассажирских автобусах убыла делегация ветеранов свердловского гарнизона полиции, которая планирует на теплоходе в рамках проекта "Единство – наша сила!" совершить турне по Каме и Волге.

Как рассказал Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в ходе двухнедельного путешествия 92 пожилых человека, среди которых есть легендарный сыщик уголовного розыска в отставке Валерий Варламов, узница фашистского концлагеря Любовь Червякова и много других заслуженных граждан, посетят Казань, Елабугу, Самару, Саратов, Волгоград, Астрахань и Чайковский. В каждом из этих городов состоятся торжественные мероприятия, связанные с возложением живых цветов к мемориальным комплексам в честь павших в годы войны защитников Отечества. Особая церемония пройдет на Мамаевом кургане у памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы".

По сведениям полковника Горелых, уральскую "диаспору" возглавляет председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов органов внутренних дел Владимир Ралдугин. Основная цель акции – обмен опытом с коллегами из других регионов по вопросам улучшения морально-психологического состояния ветеранов, детей погибших участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников гетто, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения.

"Мы выиграли грант Министерства социальной политики Свердловской области – деньги, которые идут на поддержку некоммерческих социально-ориентированных организаций. Поездка проходит в год 300-летия полиции России и посвящена грядущей 74-й годовщине со Дня победы в Великой Отечественной войне. В ходе визита будут подписываться договоры о сотрудничестве с местными ветеранскими организациями, торжественно вручаться представителям молодежи первые паспорта гражданина Российской Федерации по программе патриотического воспитания "Я – гражданин России!". Мы везем с собой более ста комплектов наград – знаки почета "Династии МВД", "Женщинам за верность и преданность", "Ветеран МВД", партию дисков с двумя альбомами ансамбля ветеранов МВД "Офицерское трио", - отметил Владимир Ралдугин.

Проводить в дальнюю дорогу земляков пришли директор Фонда поддержки ветеранов "За Родину" Арсен Саидов, оказавший солидную помощь в осуществлении мечты ветеранов, а также представители руководства подразделений областного полицейского Главка. Бывший малолетний узник концлагеря Любовь Червякова рассказала, что очень бы хотела во время поездки встретиться с молодым поколением, чтобы донести до них ужасы войны, невероятную волю нашего народа, сломавшего хребет фашистскому режиму, несмотря на огромные потери.

90-летний ветеран тыла Михаил Груздов перед тем, как прозвучала команда: "По автобусам!", успел поделиться желанием во время поездки посетить исторические места России, в том числе знаменитый Мамаев курган, чтобы к его подножию возложить живые цветы и низко поклониться всем тем, кто ценой собственной жизни отстоял нашу страну.

Валерий Горелых пообещал своевременно информировать о том, как проходит путешествие по Каме и Волге корпуса уральских ветеранов.