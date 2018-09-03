Депутат Госдумы принял вызов главы Сургутского района: баттл может состояться в конце сентября

Депутат Госдумы от Югры, Ямала и Тюменской области Владимир Сысоев принял вызов главы Сургутского района Андрея Трубецкова. Баттл между депутатом и мэром может состояться в конце сентября - начале октября. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщил сам парламентарий.

"Сейчас у нас региональная неделя, потом пленарное заседание. Поэтому конец сентября - начало октября. Посмотрим, когда у меня будет время выехать в Сургутский район", - сообщил парламентарий.

Противостояние между главой района и депутатом началось после августовской поездки парламентария в регион. Депутату поступила жалоба от жителей поселка Барсово на закрытую баню. Парламентарий записал видеообращение к Андрею Трубецкому в котором поинтересовался почему глава района "тратит время на придумывание приложений и киберпрограмм, стоящих миллионы, но не может открыть единственную баню в поселке Барсово".

"Ни взрослым, ни детям мыться негде. Единственная баня, которая существовала в поселке - закрыта. У людей должны быть созданы нормальные санитарно-гигиенические условия. Мы понимаем, что в маленьких поселках не у всех есть горячая вода. Не у всех людей, проживающих в ветхом аварийном фонде есть возможность помыться. Поэтому, конечно, стыд, что такое у нас происходит в 2018 г., в век цифровой экономики, больших технологий, в то время когда глава Сургутского района занимается развитием цифровых технологий, конечно, это тоже важно, но людям помыться негде. Людям хотят поменять ветхое аварийное жилье и не могут десятилетиями этого сделать", - заявил депутат.

Ответ не заставил себя долго ждать - мэр раскритиковал позицию депутата и пригласил его поучаствовать в своем проекте "Вызов" - программе, снятой в формате дебатов. При этом коснулся глава вопроса исключительно темы переселения людей из ветхого жилья. Поднятый депутатом вопрос о работе общественной бани в Барсово, мэр оставил без внимания.

"У меня к вам вопрос, депутату Госдумы, которая распоряжается бюджетом в 16 триллионов рублей. А, собственно, что вы и ваша партия сделала для решения этого вопроса? Я отдаю должное губернатору Югры Наталье Комаровой, которая понимает проблему, выделяет средства для ее решения. Мы единственный муниципалитет в Югре, который принял свою программу переселения людей. Но никогда средств отдельного муниципалитета не хватит для решения проблемы, которая имела масштаб страны. Югра работала для всей страны. Так что же делает страна для решения этой проблемы в муниципалитете? Я предлагаю вам приехать к нам и встретиться лицом к лицу в программе "Вызов". Там мы сможем обменяться мнениями глядя друг другу в глаза"

Отметим, что Андрей Трубецкой, стал одним из первых мэров-видеоблогеров. Он ведет свой канал "Глава в районе". Отметим, что мэр-видеоблогер активно реагирует на критику в свой адрес. Как сообщало Накануне.RU, в ноябре прошлого года мэр провел встречу со своим главным хейтером.