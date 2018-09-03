03 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Как прощались с Александром Захарченко

Главное сейчас

Новости все материалы


происшествия За рубежом

Соратник Джулиана Ассанжа исчез в Норвегии

Полиция Норвегии проводит расследование в связи с исчезновением Арьена Кампхейса, соратника основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом передает Agence France-Presse.
Читайте также:

Исраэль Шамир: Ассанж - это поинтереснее Pussy Riot

О пропаже Кампхейса заявили его друзья и коллеги. Об этом заявила WikiLeaks в своем Twitter.

В последний раз его видели 20 августа в городе Будё в Норвегии. Предположительно, Кампхейс направлялся в Тронхейм.

Напомним, сам Ассанж скрывается от преследования в посольстве Эквадора в Лондоне.

В 2012 году американские власти присвоили Ассанжу статус "враг государства", о чем стало известно благодаря утечке секретных материалов расследования спецотдела ВВС США в отношении некоего эксперта по кибер-системам.

Кроме того, в Швеции журналист обвиняется в преступлениях сексуального характера.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании ведут с Эквадором переговоры на высшем уровне о возможности выселения основателя WikiLeaks из посольства южноамериканской страны в Лондоне.


Теги: Арьен Кампхейс, Джулиан Ассанж



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Соратник Джулиана Ассанжа исчез в Норвегии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *


Экспертное мнение


Голосование

Как вы восприняли выступление Путина по пенсионному возрасту?

Результаты 795

Мнения из сети


Наши спецпроекты