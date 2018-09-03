Соратник Джулиана Ассанжа исчез в Норвегии
Полиция Норвегии проводит расследование в связи с исчезновением Арьена Кампхейса, соратника основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом передает Agence France-Presse.
О пропаже Кампхейса заявили его друзья и коллеги. Об этом заявила WikiLeaks в своем Twitter.
В последний раз его видели 20 августа в городе Будё в Норвегии. Предположительно, Кампхейс направлялся в Тронхейм.
.@JulianAssange associate and author of "Information Security for Journalists" @ArjenKamphuis has disappeared according to friends (@ncilla) and colleagues. Last seen in Bodø, #Norway, 11 days ago on August 20. pic.twitter.com/dV75NGKpgI— WikiLeaks (@wikileaks) 31 августа 2018 г.
Напомним, сам Ассанж скрывается от преследования в посольстве Эквадора в Лондоне.
В 2012 году американские власти присвоили Ассанжу статус "враг государства", о чем стало известно благодаря утечке секретных материалов расследования спецотдела ВВС США в отношении некоего эксперта по кибер-системам.
Кроме того, в Швеции журналист обвиняется в преступлениях сексуального характера.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании ведут с Эквадором переговоры на высшем уровне о возможности выселения основателя WikiLeaks из посольства южноамериканской страны в Лондоне.