Соратник Джулиана Ассанжа исчез в Норвегии

Полиция Норвегии проводит расследование в связи с исчезновением Арьена Кампхейса, соратника основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом передает Agence France-Presse.

О пропаже Кампхейса заявили его друзья и коллеги. Об этом заявила WikiLeaks в своем Twitter.

В последний раз его видели 20 августа в городе Будё в Норвегии. Предположительно, Кампхейс направлялся в Тронхейм.

Напомним, сам Ассанж скрывается от преследования в посольстве Эквадора в Лондоне.

В 2012 году американские власти присвоили Ассанжу статус "враг государства", о чем стало известно благодаря утечке секретных материалов расследования спецотдела ВВС США в отношении некоего эксперта по кибер-системам.

Кроме того, в Швеции журналист обвиняется в преступлениях сексуального характера.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании ведут с Эквадором переговоры на высшем уровне о возможности выселения основателя WikiLeaks из посольства южноамериканской страны в Лондоне.