На месте крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области обнаружены тела троих погибших

На месте крушения частного вертолета Ми-8, который накануне не вышел на связь в Иркутской области, обнаружены тела троих погибших. Об этом Накануне.RU сообщили в Сибирском региональном центре МЧС России.

Напомним, в воскресенье вертолет выполнял полет в Братском районе и перестал выходить на связь. Сегодня его нашли разрушенным.

Спасатели МЧС России, которые пешком добрались до места крушения, сообщили о трех погибших. Сейчас принимается решение о транспортировке тел с места аварии. Выяснением причин произошедшего займется межведомственная комиссия.

Ранее СМИ писали, что вертолет принадлежит компании "Ангара", а его целью была аэрофотосъемка.