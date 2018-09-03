03 Сентября 2018
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На месте крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области обнаружены тела троих погибших

На месте крушения частного вертолета Ми-8, который накануне не вышел на связь в Иркутской области, обнаружены тела троих погибших. Об этом Накануне.RU сообщили в Сибирском региональном центре МЧС России.

Напомним, в воскресенье вертолет выполнял полет в Братском районе и перестал выходить на связь. Сегодня его нашли разрушенным.

Спасатели МЧС России, которые пешком добрались до места крушения, сообщили о трех погибших. Сейчас принимается решение о транспортировке тел с места аварии. Выяснением причин произошедшего займется межведомственная комиссия.

Ранее СМИ писали, что вертолет принадлежит компании "Ангара", а его целью была аэрофотосъемка.


Теги: вертолет, Ми-8, крушение, Иркутская область



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На месте крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области обнаружены тела троих погибших

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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.09.2018 07:44 Мск Пропавший в Иркутской области вертолет найден разрушенным
Ранее 02.09.2018 11:38 Мск В Иркутской области ищут Ми-8, пропавший со связи

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