В Снежинске чиновнику грозит уголовная ответственность за травмирование ребенка хоккейными воротами

В ЗАТО Снежинск семилетний ребенок получил тяжкие травмы в результате падения на него хоккейных ворот. Возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в июле. Ребенок находился на хоккейном корте во дворе домов по улице Победы. В результате падения ворот он получил тяжкий вред здоровью.

Прокуратура установила, что должностное лицо управления городского хозяйства Снежинска не предприняло мер по прекращению эксплуатации спортивного инвентаря, который в период нахождения в летний период на хоккейном корте не отвечал требованиям безопасности