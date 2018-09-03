03 Сентября 2018
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В Снежинске чиновнику грозит уголовная ответственность за травмирование ребенка хоккейными воротами

В ЗАТО Снежинск семилетний ребенок получил тяжкие травмы в результате падения на него хоккейных ворот. Возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
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Инцидент произошел в июле. Ребенок находился на хоккейном корте во дворе домов по улице Победы. В результате падения ворот он получил тяжкий вред здоровью.

Прокуратура установила, что должностное лицо управления городского хозяйства Снежинска не предприняло мер по прекращению эксплуатации спортивного инвентаря, который в период нахождения в летний период на хоккейном корте не отвечал требованиям безопасности


Теги: ребенок, травмы, ворота, прокуратура, уголовное дело.



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В Снежинске чиновнику грозит уголовная ответственность за травмирование ребенка хоккейными воротами

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