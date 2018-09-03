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Черышев в "британском стиле" открыл счет голам за "Валенсию" после возвращения в клуб

Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Валенсия" Денис Черышев забил первый гол за команду после перехода минувшим летом, передает корреспондент Накануне.RU.

В выездном матче 3-го тура испанской Примеры с "Леванте" Денис появился в стартовом составе. На 16-ой минуте встречи после навеса с фланга ударом головой от линии вратарской Черышев сравнял счет в матче. Встреча в итоге завершилась вничью - 2:2.

"Я еще набираю физическую форму и подтягиваюсь к партнерам", - признался он после игры.

Пока на счету россиянина две проведенные встречи за "летучих мышей". В 1-м туре Ла Лиги против "Атлетико" (1:1) Денис остался в запасе и по ходу матча не появился на поле. Во 2-м туре против "Эспаньола" (0:2) он появился на поле на 64-й минуте встречи, но результативными действиями не отметился.

Напомним, что Черышев уже выступал за "Валенсию" в сезоне 2015/16 на правах аренды. На его счету 9 матчей и 3 гола за валенсийский клуб.


Теги: Денис Черышев, Валенсия, Леванте, гол



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Черышев в "британском стиле" открыл счет голам за "Валенсию" после возвращения в клуб

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