Коммунистов Сургута не пустили на пустую площадь митинговать против пенсионной "реформы"

В Сургуте прошел пикет КПРФ против повышения пенсионного возраста. Организаторам отказали в проведении мероприятия на площади перед СурГУ под предлогом того, что там будет другая встреча, однако когда коммунисты пришли посмотреть, кто там говорит и о чем, оказалось, что площадь пуста. Подана жалоба в прокуратуру, передает корреспондент Накануне.RU.

15 активистов горкома компартии провели мероприятие возле администрации города, сообщил Накануне.RU персек горкома Сергей Чичканов. Собрано 40 подписей за отставку правительства Дмитрия Медведева. Следующая акция протеста повышению пенсионного возраста пройдет в Сургуте 22 сентября.

В прокуратуру подана жалоба на то, что мероприятия, заявленного на площади перед университетом, не было. Чичканов в ней указывает: из-за того, что площадь якобы была занята с 8 до 22 часов, мэрия предложила активистам перенести дату митинга, а закон говорит о том, что можно требовать переноса времени или места проведения мероприятия.

Персек просит проверить, действительно ли кто-то уведомлял администрацию о проведении мероприятия, из-за которого коммунистов не пустили на площадь перед СурГУ, и привлечь виновных к ответственности.