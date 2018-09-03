"Погром в историческом квартале!". В Екатеринбурге снесли старинный Дом Осиповых

1 сентября в Екатеринбурге снесли старинный Дом мещан Осиповых, который находился на улице Октябрьской революции, 34 в историческом квартале 19 века. Также в этот день продолжили снос Дома Блохиной на Октябрьской революции, 38. Об этом сообщают местные общественники в группе "Реальная история" в Facebook.

"1 сентября УГМК снес два дома - ценных средовых объекта 19 века на Октябке! Дома 38 и 34 - купчихи Блохиной и Осиповой. Остались Музей МИПС - усадьба Казанцева, дом 40 и 44, и Дом Олега Елового, дом 32", - пишет Светлана Абакумова.

Усадьба садовода Казанцева сейчас находится на госохрнане, там располагается сад и находится Музей истории плодового садоводства. А Дом художника Олега Елового не признали памятником архитектуры и, тем самым, приговорили его к сносу.

Отметим, что в июне была снесена часть дома Блохиных на улице Октябрьской революции, 38 - "двухэтажный полукаменный дом ХIХ века". По данным общественника Олега Букина, сносом занимается фирма "Перестройка", а подрядчик - компания "Екатеринбург-Сити".

Ранее гендиректор ООО "Екатеринбург-Сити" Евгений Мордовин заявлял, что этот объект не входит в список памятников культурного и исторического наследия, поэтому компания, как арендатор земельного участка обязана его снести. Также он добавил, что иные строения, которым присвоен статус объектов культурного наследия будут либо восстановлены, либо сохранены и вписаны в общую концепцию застройки.

Напомним, что в прошлом году общественники создавали петицию и отправляли письма в надзорные ведомства с требованием сохранить исторический квартал в квартале улиц Челюскинцев – Бориса Ельцина – Боевых дружин – Октябрьской революции. Они уверены, что есть нарушения в опубликованном приказе областного минстроя, касающемся планировки территории под комплекс небоскребов УГМК "Екатеринбург-Сити" – "Медная гора".