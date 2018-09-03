03 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Как прощались с Александром Захарченко

Главное сейчас

Новости все материалы


спорт Челябинская область

"Нацелимся на медали". Борис Дубровский поставил задачу "Трактору" на новый сезон

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на встрече с командой и тренерским штабом "Трактора" поставил задачи на новый сезон, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"В прошлом сезоне "молодежка" завоевала "бронзу". Давайте в этом сезоне замахнемся на "серебро". Высшая лига – ставлю задачу в этом сезоне команде "Челмет" выйти в плей-офф, чего не достигали 2 последних года. Для "Трактора" прошлый сезон был сезоном больших удач для команды. В предстоящем – выход в плей-офф даже не обсуждается. Давайте еще раз нацелимся на медали!", - подчеркнул он.

Борис Дубровский пожелал хоккеистам хорошей игры, боевого настроения, по-максимуму избегать травмы.

После встречи с игроками губернатор провел традиционную предсезонную встречу с руководством клуба и тренерами команд, на которой участники пообещали приложить все усилия, чтобы поставленные задачи выполнить.

Добавим, что накануне "Трактор" встретился с московским "ЦСКА". Игра закончилась со счетом 0:3 в пользу московских армейцев.

Стоит отметить, что в новом сезоне хоккейный клуб "Трактор" возглавил Герман Титов. В сезоне-2017/18 он работал в омском "Авангарде", ранее возглавлял московский "Спартак" и новокузнецкий "Металлург".


Теги: Борис Дубровский, Трактор, хоккей, КХЛ,



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Нацелимся на медали". Борис Дубровский поставил задачу "Трактору" на новый сезон

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *


Экспертное мнение


Голосование

Как вы восприняли выступление Путина по пенсионному возрасту?

Результаты 795

Мнения из сети


Наши спецпроекты