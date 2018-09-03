"Нацелимся на медали". Борис Дубровский поставил задачу "Трактору" на новый сезон

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на встрече с командой и тренерским штабом "Трактора" поставил задачи на новый сезон, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"В прошлом сезоне "молодежка" завоевала "бронзу". Давайте в этом сезоне замахнемся на "серебро". Высшая лига – ставлю задачу в этом сезоне команде "Челмет" выйти в плей-офф, чего не достигали 2 последних года. Для "Трактора" прошлый сезон был сезоном больших удач для команды. В предстоящем – выход в плей-офф даже не обсуждается. Давайте еще раз нацелимся на медали!", - подчеркнул он.

Борис Дубровский пожелал хоккеистам хорошей игры, боевого настроения, по-максимуму избегать травмы.

После встречи с игроками губернатор провел традиционную предсезонную встречу с руководством клуба и тренерами команд, на которой участники пообещали приложить все усилия, чтобы поставленные задачи выполнить.

Добавим, что накануне "Трактор" встретился с московским "ЦСКА". Игра закончилась со счетом 0:3 в пользу московских армейцев.

Стоит отметить, что в новом сезоне хоккейный клуб "Трактор" возглавил Герман Титов. В сезоне-2017/18 он работал в омском "Авангарде", ранее возглавлял московский "Спартак" и новокузнецкий "Металлург".