03 Сентября 2018
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В России на дорогах появятся динамические знаки

Дорожные знаки, автоматически определяющие оптимальный скоростной режим исходя из текущих дорожных условий, установят на российских догах, пишут "Известия".
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Скорость движения транспорта будет регулироваться в зависимости от осадков и видимости.

По мнению экспертов, данная мера позволит повысить безопасность на дорогах.

Отмечается, что знаки с переменной информацией планируют размещать на автомагистралях и скоростных дорогах.

Ранее в Госдуме предложили ввести регистрацию личного электрического транспорта. Депутаты полагают, что высокая смертность в ДТП объясняется в том числе и тем, что использование гироскутеров и сигвеев никак не регулируется законом.


Теги: динамические знаки, автомагистрали, скорость



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В России на дорогах появятся динамические знаки

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