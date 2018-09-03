В России на дорогах появятся динамические знаки

Дорожные знаки, автоматически определяющие оптимальный скоростной режим исходя из текущих дорожных условий, установят на российских догах, пишут "Известия".

Скорость движения транспорта будет регулироваться в зависимости от осадков и видимости.

По мнению экспертов, данная мера позволит повысить безопасность на дорогах.

Отмечается, что знаки с переменной информацией планируют размещать на автомагистралях и скоростных дорогах.

Ранее в Госдуме предложили ввести регистрацию личного электрического транспорта. Депутаты полагают, что высокая смертность в ДТП объясняется в том числе и тем, что использование гироскутеров и сигвеев никак не регулируется законом.