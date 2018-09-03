В СКР назвали возможную причину пожара в Екатеринбурге, в котором погибла женщина

В Екатеринбурге Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели женщины во время пожара.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, возгорание произошло в одной из квартир дома по улице Панельной. Предварительно установлено, что погибшей является хозяйка квартиры 1954 года рождения. Как отметили в ведомстве, признаков насильственной смерти при осмотре тела не выявлено, вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для определения точной причины смерти погибшей назначена судебно-медицинская экспертиза.