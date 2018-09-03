Писатель Алексей Иванов завершил работу над новой книгой о пионерах-вампирах

Российский писатель и сценарист Алексей Иванов завершил работу над своей новой книгой "Пищеблок", её выход запланирован на конец осени этого года, сообщила продюсер автора Юлия Зайцева.

"Название – “Пищеблок”. Это страшно серьезный текст про пионеров-вампиров, опасную и загадочную группировку, затаившуюся в пионерлагере жарким летом Олимпиады-80. Иванов запаковал ужастик в коробку реализма. Вампиры в красных галстуках идеально вписались в серьезный формат. Получился метамодернистский коктейль, в котором остросюжетность, ирония и страх парадоксально смешались с нежностью, ностальгией и тонким юмором", - пояснила Зайцева.

Алексей Иванов является автором документальной литературы, романов и повестей, часть из которых экранизированы. Самый известный художественный фильм "Географ глобус пропил" в главной роли с Константином Хабенским был снят в 2013 г. Александром Велединксим. Ранее, в 2009 г., с участием Алексея Иванова на экраны страны вышел многосерийный документальный фильм об истории Урала "Хребет России". Проект был реализован совместно с журналистом Леонидом Парфеновым. В настоящее время режиссер Сергей Урсуляк снимает художественный фильм "Ненастье" по одноименному роману Иванова. В главных ролях задействованы известные российские актеры Александр Яценко и Сергей Маковецкий. Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году Алексей Иванов завершил работу над масштабным романом в двух томах "Тобол".

По информации Юлии Зайцевой, Иванов придумал сюжет "Пищеблока" два года назад, когда работал над текстом "Тобола". Действие новой книги происходит на берегах Волги.

"В конце дня он запирал в компьютере свою двухтонную сибирскую сагу и прикидывал, как, поставив точку в этом глобальном деле, вернет на полки стопки книг высоколобых сибирских историков и налегке, с улыбкой и драйвом, будет отстукивать свежий текст на дерзкую тему. Пацан сказал – пацан сделал. Читателей унесло в глубины восемнадцатого века, а Иванов вынырнул в конце двадцатого. Он писал, а я с удивлением (ведь это опять другой Иванов) читала главу за главой и требовала продолжения. Сегодня роман завершен. В конце осени выйдет книга", - добавила она.

Светлана Борей