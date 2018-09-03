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Писатель Алексей Иванов завершил работу над новой книгой о пионерах-вампирах

Российский писатель и сценарист Алексей Иванов завершил работу над своей новой книгой "Пищеблок", её выход запланирован на конец осени этого года, сообщила продюсер автора Юлия Зайцева.

"Название – “Пищеблок”. Это страшно серьезный текст про пионеров-вампиров, опасную и загадочную группировку, затаившуюся в пионерлагере жарким летом Олимпиады-80. Иванов запаковал ужастик в коробку реализма. Вампиры в красных галстуках идеально вписались в серьезный формат. Получился метамодернистский коктейль, в котором остросюжетность, ирония и страх парадоксально смешались с нежностью, ностальгией и тонким юмором", - пояснила Зайцева.

Алексей Иванов является автором документальной литературы, романов и повестей, часть из которых экранизированы. Самый известный художественный фильм "Географ глобус пропил" в главной роли с Константином Хабенским был снят в 2013 г. Александром Велединксим. Ранее, в 2009 г., с участием Алексея Иванова на экраны страны вышел многосерийный документальный фильм об истории Урала "Хребет России". Проект был реализован совместно с журналистом Леонидом Парфеновым. В настоящее время режиссер Сергей Урсуляк снимает художественный фильм "Ненастье" по одноименному роману Иванова. В главных ролях задействованы известные российские актеры Александр Яценко и Сергей Маковецкий. Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году Алексей Иванов завершил работу над масштабным романом в двух томах "Тобол".

Алексей Иванов, писатель, Географ глобус пропил(2013)|Фото: Накануне.RU

По информации Юлии Зайцевой, Иванов придумал сюжет "Пищеблока" два года назад, когда работал над текстом "Тобола". Действие новой книги происходит на берегах Волги.

"В конце дня он запирал в компьютере свою двухтонную сибирскую сагу и прикидывал, как, поставив точку в этом глобальном деле, вернет на полки стопки книг высоколобых сибирских историков и налегке, с улыбкой и драйвом, будет отстукивать свежий текст на дерзкую тему. Пацан сказал – пацан сделал. Читателей унесло в глубины восемнадцатого века, а Иванов вынырнул в конце двадцатого. Он писал, а я с удивлением (ведь это опять другой Иванов) читала главу за главой и требовала продолжения. Сегодня роман завершен. В конце осени выйдет книга", - добавила она.

Светлана Борей


Теги: Алексей Иванов, Пищеблок, Географ глобус пропил



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Писатель Алексей Иванов завершил работу над новой книгой о пионерах-вампирах

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