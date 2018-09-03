03 Сентября 2018
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Немецкое издание: Учения "Восток-2018" воплощают в жизнь страхи США

Российские военные учения "Восток-2018", которые пройдут с 11 по 15 сентября, являются мощным сигналом для всего мира, заявляет немецкое издание Handelsblatt.
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Отмечается, что такие масштабные маневры "воплощают в жизнь страхи США" о тесном военном сотрудничестве России и Китая.

По мнению экспертов, данные учения демонстрируют миру, что Россия не изолирована, более того, имеет в союзниках одну из самых могущественных держав.

Как сообщалось, 20 августа в соединениях и воинских частях Центрального (ЦВО) и Восточного военных округов (ВВО), Дальней и Военно-транспортной авиации началась внезапная проверка боеготовности. Она прошла в преддверии масштабных маневров "Восток-2018".

К ним будут привлечены почти 300 тысяч военнослужащих, почти все полигоны Центрального и Восточного военных округов, Тихоокеанский флот, Северный флот, ВДВ. Из техники в учениях будут задействованы танки, БТР, БМП, а также самолеты, вертолеты и беспилотники.

Издание отмечает, что по своему размаху эти маневры сопоставимы с крупнейшими операциями Второй мировой войны.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее назвал "Восток-2018" самыми крупными военными учениями за 37 лет.


Теги: восток-2018, россия, китай, сша



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Немецкое издание: Учения "Восток-2018" воплощают в жизнь страхи США

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