Подозреваемый в убийстве полицейского на станции метро "Курская" в Москве задержан

В Москве задержан подозреваемый в убийстве полицейского на станции метро "Курская".

Ранее сообщалось, что мужчина выстрелил в силовика и скрылся с табельным оружием убитого. В столице был введен план "Сирена".

Как сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержанного доставили в отдел полиции для проведения следственных действий. Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Ранее был задержан житель Санкт-Петербурга, подозреваемый в стрельбе на улице Костюшко. У мужчины изъяли ружье. В результате инцидента никто не пострадал.