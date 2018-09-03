03 Сентября 2018
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Подозреваемый в убийстве полицейского на станции метро "Курская" в Москве задержан

В Москве задержан подозреваемый в убийстве полицейского на станции метро "Курская".

Ранее сообщалось, что мужчина выстрелил в силовика и скрылся с табельным оружием убитого. В столице был введен план "Сирена".

Как сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержанного доставили в отдел полиции для проведения следственных действий. Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Ранее был задержан житель Санкт-Петербурга, подозреваемый в стрельбе на улице Костюшко. У мужчины изъяли ружье. В результате инцидента никто не пострадал.


Теги: полиция, метро, МВД, Москва



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Подозреваемый в убийстве полицейского на станции метро "Курская" в Москве задержан

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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.09.2018 02:19 Мск В московском метро застрелен полицейский

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