Руководитель челябинского штаба Навального не прошел в райсовет

Руководитель челябинского штаба Навального Борис Золотаревский проиграл выборы в совет депутатов Центрального района, набрав 9,7% голосов избирателей. Победу одержал кандидат от "Единой России" Роман Зубаиров (75,8%), сообщили Накануне.RU в пресс-службе челябинского облизбиркома.

Явка на довыборах составила 12,6%.

Добавим, что мандат депутата районного совета стал вакантным после сложения полномочий депутата гордумы Марины Карелиной.

Чуть ниже была явка на довыборах в Металлургическом районе – 11,1%. Здесь также победил кандидат-"единоросс" Алексей Четвернин. Он набрал 88,7% голосов избирателей. На втором месте кандидат от партии "Родина" Василий Герман (4,9%).