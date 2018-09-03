03 Сентября 2018
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Руководитель челябинского штаба Навального не прошел в райсовет

Руководитель челябинского штаба Навального Борис Золотаревский проиграл выборы в совет депутатов Центрального района, набрав 9,7% голосов избирателей. Победу одержал кандидат от "Единой России" Роман Зубаиров (75,8%), сообщили Накануне.RU в пресс-службе челябинского облизбиркома.
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Явка на довыборах составила 12,6%.

Добавим, что мандат депутата районного совета стал вакантным после сложения полномочий депутата гордумы Марины Карелиной.

Чуть ниже была явка на довыборах в Металлургическом районе – 11,1%. Здесь также победил кандидат-"единоросс" Алексей Четвернин. Он набрал 88,7% голосов избирателей. На втором месте кандидат от партии "Родина" Василий Герман (4,9%).


Теги: Борис Золоторевский, довыборы, депутат, райсовет,



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Руководитель челябинского штаба Навального не прошел в райсовет

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