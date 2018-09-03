Прикамские "единороссы" внесут в заксобрание проект о сохранении льгот для пенсионеров

Фракция партии "Единая Россия" в Законодательном собрании Пермского края на этой неделе внесет проект корректировок в региональные законы о льготах для людей предпенсионного возраста. Решение принято на совместном заседании Генсовета и совета руководителей фракций партии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого отделения.

Напомним, президент России Владимир Путин в обращении по вопросу повышения пенсионного возраста объявил о необходимости сохранения всех льгот для пенсионеров.

"Сроки поставлены достаточно жесткие, но мы в них уложимся", - сказал руководитель фракции в заксобраниии Юрий Борисовец.

Глава комитета по соцполитике заксобрания Сергей Клепцин отметил, что препятствий для корректировки региональных законов о льготах нет.

Пенсионеры, напомним, имеют такие льготы, как бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, при оплате взносов на капремонт, льготные лекарства.

Как сообщало Накануне.RU, депутаты других регионов также заявили о внесении поправок в региональные законы о льготах.