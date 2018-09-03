03 Сентября 2018
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Туман блокировал работу пермского аэропорта

Сегодня утром в Перми оказались задержаны рейсы до Антальи, Москвы и Санкт-Петербурга, передает корреспондент Накануне.RU. По информации пресс-службы международного аэропорта "Большое Савино" причиной задержки стали непростые погодные условия: территорию аэропорта окутал густой туман. Из-за плохой видимости было принято решение отложить вылеты.

Согласно информации, размещенной на сайте пермского аэропорта, рейс до Антальи WZ 4027 должен был состояться в 2.30, но был перенесен на 10.45. Другой рейс до Антальи KK 6684 перенесли с 3.10 до 10.00. Также был перенесен вылет третьего рейса FV 5809 с 6.50 до 11.20.

Перелет из Перми в Санкт-Петербург рейсом FV 6582 был запланирован на 5.25. Теперь расчетное время вылета - 11.00.

Коснулись изменения и двух московских рейсов. Так, задержанными оказались вылеты на 6.30 - рейс СУ 1219 до Шереметьево перенесен на 12.00. Также задержан оказался вылет до Домодедово. Расчетное время вылета авиалайнера - 10.20.


Теги: вылет, самолет, рейсы, задержка, туман, погодные условия



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Туман блокировал работу пермского аэропорта

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