Сотни тюменцев потребовали от президента отменить пенсионную "реформу"

В Тюмени прошел митинг коммунистов против пенсионной "реформы". Участники потребовали от региональной и федеральной власти не принимать закон, передает корреспондент Накануне.RU.

Первый секретарь областного комитета КПРФ Тамара Казанцева рассказала Накануне.RU, что на акцию пришли 300 человек. Выступавших было много. По итогам митинга была принята резолюция с тремя требованиями: не повышать пенсионный возраст, зарегистрировать инициативную группу по референдуму против "реформы", о честности предстоящих выборов, которые, по мнению персека, могут такими и не быть. Документ направлен президенту России Владимиру Путину, Госдуме и региональным властям.

Казанцева добавила, что сегодня состоится аналогичный митинг первого секретаря тюменского обкома Российской коммунистической партии Александра Черепанова. Мероприятие не согласовано, но представители компартии собираются его посетить и, если им дадут слово, выступить.