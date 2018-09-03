Пропавший в Иркутской области вертолет найден разрушенным

Частный вертолет Ми-8, пропавший 2 сентября в Иркутской области, обнаружен разрушенным.

По визуальным данным с воздуха, людей рядом нет, сообщили Накануне.RU в Сибирском региональном центре (СРЦ) МЧС России.

Ранее стало известно, что на борту находились три человека.

В воскресенье вертолет выполнял полет в Братском районе и перестал выходить на связь.

Сейчас спасатели ищут возможность посадки как можно ближе к месту падения Ми-8.

Уточняется, что место падения вертолета находится на территории Казачинско-Ленского района, в 290 км на юго-восток от города Усть- Кут.

СМИ писали, что вертолет принадлежит компании "Ангара" и его целью была аэрофотосъемка.