03 Сентября 2018
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Пропавший в Иркутской области вертолет найден разрушенным

Частный вертолет Ми-8, пропавший 2 сентября в Иркутской области, обнаружен разрушенным.

По визуальным данным с воздуха, людей рядом нет, сообщили Накануне.RU в Сибирском региональном центре (СРЦ) МЧС России.

Ранее стало известно, что на борту находились три человека.

В воскресенье вертолет выполнял полет в Братском районе и перестал выходить на связь.

Сейчас спасатели ищут возможность посадки как можно ближе к месту падения Ми-8.

Уточняется, что место падения вертолета находится на территории Казачинско-Ленского района, в 290 км на юго-восток от города Усть- Кут.

СМИ писали, что вертолет принадлежит компании "Ангара" и его целью была аэрофотосъемка.


Теги: ми-8, вертолет, иркутская область



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Пропавший в Иркутской области вертолет найден разрушенным

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Развитие сюжета:

Ранее 03.09.2018 09:14 Мск На месте крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области обнаружены тела троих погибших

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Ранее 02.09.2018 11:38 Мск В Иркутской области ищут Ми-8, пропавший со связи

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