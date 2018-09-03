03 Сентября 2018
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Главный тренер футбольного клуба "Ахмат" Игорь Ледяхов подал в отставку после победы над "Уфой"

Главный тренер футбольного клуба "Ахмат" Игорь Ледяхов подал в отставку со своего поста. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте грозненской команды.
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В клубе поблагодарили Ледяхова за работу и пожелали ему удачи в профессиональной карьере. Исполнять обязанности главного тренера будет Руслан Идигов.

Как отметил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram, Игорь Ледяхов подал в отставку по своей инициативе, и она была принята руководством клуба. По его словам, в данный момент рассматриваются несколько вариантов на должность главного тренера.

Стоит отметить, что Ледяхов решил покинуть пост после победы над "Уфой" в 6-м туре чемпионата России.


Теги: Ледяхов, отставка, Ахмат, Кадыров



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Главный тренер футбольного клуба "Ахмат" Игорь Ледяхов подал в отставку после победы над "Уфой"

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